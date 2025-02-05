Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер, обладатель чемпионских поясов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) рассказал о расходах на тренировочный лагерь, а также о рекламных контрактах:

– Если тренировочный лагерь делать очень дорого, почему за счет спонсоров или рекламных контрактов не перекрывать эти расходы?

– Отчасти так выходит, но это невозможно покрыть полностью. Тренировочный лагерь – это закрытый круг. Там немного людей, особенно медиа. А рекламодатель в большинстве своем стремится быть очень медийным.

И моя личная позиция – я лучше потрачу собственные средства, чем буду у кого-то просить деньги или кого-то приобщать к лагерю. Иногда я не сотрудничаю с брендами, потому что мне просто не нравится их логотип или их поведение. И здесь дело не в деньгах. Был случай, когда я отказался от прибыльной рекламы, потому что мне не нравился логотип, – признался Усик.

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sport.ua