Антонелли: Номер #12 я выбрал из-за Сенны

Дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли родился через 46 лет после рождения Айртона Сенны, но номер #12 для своей машины выбрал в его честь…

Андреа Кими Антонелли: «Я всегда испытываю яркие эмоции, когда смотрю видео с выступлениями Айртона Сенны. К сожалению, я не видел его гонок вживую, но я посмотрел все DVD о сезонах тех лет, все эти невероятные гонки, которые он провел.

Я посмотрел документальный фильм и недавний сериал. Сенна – мой кумир, как на трассе, так и вне её. Невероятный гонщик и прекрасный человек. Его пример вдохновляет меня. Если я смогу достичь хотя бы части того, чего добился Айртон, это станет воплощением моей мечты.

Номер #12 для своей машины я выбрал из-за Сенны. Я начал использовать его ещё в Формуле 4, с этим номером у меня всё получалось. К тому же мне было 12 лет, когда меня взяли в молодёжную программу Mercedes. Надеюсь, всё получится и в Формуле 1».

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