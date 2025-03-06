ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла официальную резолюцию, которая касается чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23–0, 14 КО).

Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона, индивидуальную ситуацию украинского боксера и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты. Цель состоит в том, чтобы позволить Усику проводить бои с наиболее релевантными противниками в супертяжелой весовой категории.

«Усик участвовал в очень значимых поединках для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине Комитет WBA, основываясь на внутренних правилах, сосредоточился на содействии проведению высококачественных боев посредством активности и конкуренции.

Вот почему обязательный период защиты титула украинца был продлен, что дало ему гибкость в поиске наилучших возможных соперников», – сообщили в официальной резолюции.

Последний раз Александр Усик выходил на ринг 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) – в реванше одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Падение Джервонты Девиса. Обновился рейтинг сильнейших боксеров мира

sport.ua