Хэмилтон предлагал Сайнсу перейти в Mercedes

В новом сезоне сериала Drive to Survive есть любопытный момент с пресс-конференции прошлогоднего Гран При Бахрейна. В тот момент уже было известно о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari, а Карлос Сайнс только начинал искать варианты на будущее.

В пресс-центре Льюис и Карлос старались говорить тихо, но в Drive to Survive смогли вытянуть этот диалог.

«А как насчет разговора с Тото [Вольфом]?» — спросил Хэмилтон Сайнса.

«Я ещё не разговаривал с Тото», — ответил Карлос. «И мне кажется, что если бы он действительно был заинтересован, он бы мне уже позвонил».

«Вы не думаете, что Mercedes снова победит?» — спросил испанец. «Вы считаете, они идут на спад?»

«Нет, я так не думаю», – сказал Льюис, но неясно, на какой вопрос он ответил.

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