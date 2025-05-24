Невероятная концентрация. Усик показал, как готовится к поединку с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Масштабное шоу бокса организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и его компания Queensberry Promotions.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Боксеры проведут реванш – в августе 2023 года боксер из Украины нокаутировал британца в девятом раунде.

На данный момент Усик продолжает находится в своем тренировочном лагере, где продолжает подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион опубликовал видео, на котором успешно жонглирует мячиками и демонстрирует невероятную ловкость и координацию. Видео с необычной тренировкой очень быстро стало популярным в социальных сетях.

ВИДЕО. Усик продолжает подготовку к реваншу с Дюбуа

@oleksandr.usyk On focus #usykdubois2 #усик #oleksandrusyk #training ♬ оригинальный звук – Oleksandr Usyk

sport.ua