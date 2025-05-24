Карлос Алькарас: “Сейчас я не поставлю наше противостояние с Синнером на уровень теннисных легенд”

Вторая ракетка мира и действующий чемпион Ролан Гаррос ответил на вопросы журналистов перед стартом на турнире в Париже



О подготовке к старту на Ролан Гаррос

“Очень приятно вернуться сюда, в Париж, на Ролан Гаррос. Все это напоминает мне прошлогодний опыт, я снова переживаю те ощущения. Здорово иметь возможность потренироваться здесь. Поэтому я просто стараюсь как можно скорее быть готовым к соревнованиям и иметь отличный уровень, чтобы начать турнир”.

О своем соперничестве с Янником Синнером, которое называют следующим после Борг-Макинрой, Агасси-Сампрас, Надаль-Федерер

“Я не стану ставить себя или наше противостояние с Янником на уровень этих легенд. Но я думаю, что для людей, для поклонников тенниса, это замечательно, когда определенные игроки сошлись в поединке, который заставил их с нетерпением ждать этот матч. Как было сказано, у нас были уже эти примеры известных противостояний. Сейчас я думаю, что люди каждый раз с волнением ожидают наших матчей с Синнером.

Я считаю, что наши матчи – это теннис очень высокого качества. Возможно, для тех, кто вообще не любит смотреть теннис, это и есть те матчи, после которых они начинают его смотреть. Посмотрим, как это будет в будущем. Сейчас я точно не собираюсь называть нас в одном списке вместе с этими историями соперничества, но я думаю, что люди с удовольствием смотрят наши матчи”.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет против “квалифаера” Джулио Дзеппьери из Италии.



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