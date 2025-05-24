ЧМ по хоккею. США сильнее Чехии, Швейцария выиграла группу

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На чемпионате мира по хоккею подходит к завершению групповой этап. Ряд топ-сборных провели последние встречи в группе.

Финляндия обыграла Словакию 2:1 и с 16 очками поднялась на второе место группы A. Итоговая позиция финнов станет понятна после матча Швеции (18 очков) и Канады (16).

Словакия завершила турнир на шестом месте.

В группе B развернулась борьба за первое место между тремя сборными. В итоге группу выиграла Швейцария с 19 очками, на втором месте завершила сборная США, которая обыграла Чехию и при равенстве очков опередила действующего чемпиона за счет личной встречи.

Четвертый участник четвертьфинала от группы определится в матче Германии и Дании.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Словакия – Финляндия 1:2

Шайбы: 05:13 Пиюстола (Сариярви, Парссинен) – 0:1, 38:17 Мерела (Ярвинен, Писсанен) – 0:2, 54:42 Лантоши (Регенда) – 1:2

Вратари: Главай – Ларми

Группа B

Чехия – США 2:5

Шайбы: 09:35 Доан (Пик, Пинто) – 0:1, 20:41 Пастрнак (Червенка) – 1:1, 28:33 Некас (Пастрнак, Седлак) – 2:1, 41:35 Назар (Биум, Беньерс) – 2:2, 47:01 Назар (Готье, Беньерс) – 2:3, 53:28 Кули (Келлер, Веренськи) – 2:4, 57:06 Пик – 2:5

Вратари: Веймелка – Свейман

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