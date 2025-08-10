Орландо Сити – Интер Майами: прогноз на матч MLS

11 августа на стадионе Inter & Co Stadium в Орландо состоится матч регулярного сезона MLS, в котором Орландо Сити примет Интер Майами. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Орландо Сити

Клуб начал полноценные выступления в MLS только в сезоне-2020, но уже успел добиться значимых результатов. В 2022 году «львы» выиграли Открытый кубок США, а в регулярном чемпионате MLS-2024 заняли второе место на Востоке. В плей-офф прошлого сезона команда дошла до финала конференции, где уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» со счётом 0:1.

Под руководством Оскара Парехи «Орландо Сити» сохраняет высокий уровень игры и подходит к предстоящему матчу с серией из двух побед подряд в гостях — над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Коламбус Крю» (3:1).

Интер Майами

Пригласив Лионеля Месси и нескольких его бывших партнёров по «Барселоне», клуб рассчитывал на трофеи. Однако пока в Северной Америке Месси выиграл лишь Кубок Лиг. В прошлом сезоне «Интер Майами» стал лучшим в регулярке, но вылетел в первом раунде плей-офф от «Атланта Юнайтед».

Под руководством Хавьера Маскерано команда вышла в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где уступила «Ванкувер Уайткэпс». На клубном чемпионате мира «розово-чёрные» проиграли «ПСЖ» 0:4. В текущем сезоне MLS команда одержала 12 побед, но в прошлом туре сыграла вничью с «Цинциннати».

История встреч

В официальных матчах команды встречались четыре раза. «Интер Майами» чередовал домашние победы и ничьи в гостях, однако в мае этого года «Орландо Сити» разгромил соперника в Майами — 3:0.

Прогноз на матч

Букмекеры считают фаворитом «Орландо Сити». Играя на своём поле, команда имеет все шансы одержать победу над «Интер Майами». Коэффициент на успех хозяев — 1,93.

