Ястремская – Томова: где смотреть матч WTA Цинциннати

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнёт выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В матче 1/32 финала Ястремская встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой (WTA 102). Встреча пройдёт на корте №4 и станет первым запуском игрового дня. Ориентировочное время начала — 18:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить сайт sportplus.live.

Это будет первая очная встреча спортсменок. Победительница матча в третьем раунде сыграет либо с китаянкой Ван Синьюй, либо с американкой Коко Гауфф.

