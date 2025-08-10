Павлюк извинился перед фанатами «Металлиста 1925»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором команда Младена Бартуловича уступила «Кривбассу» со счетом 0:2. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

По словам футболиста, команда с первых минут пыталась оказывать давление и создавать моменты, но не сумела реализовать свои шансы.

«Мы сегодня действительно были командой. С первых секунд давили, создавали много моментов. Возможно, не хватило везения или мастерства, чтобы забить. Футбол – игра, в которой побеждает не всегда сильнейший», — отметил Павлюк.

Павлюк признался, что воздушная тревога напрямую не повлияла на игру, однако после ее окончания темп команды немного снизился. Несмотря на это, моменты продолжали возникать и до, и после паузы.

В эпизоде с голом «Кривбасса» защитник поскользнулся, что, по его словам, стало неприятным моментом.

«Хочу извиниться перед болельщиками из Харькова. Отдал все силы, был момент, чтобы забить после углового, но не получилось. Поле мы осматривали заранее, бутсы подбирали. Но скользили и на металлических, и на пластиковых шипах. Такого не должно быть», — сказал Павлюк.

Футболист подчеркнул, что сезон только начался, и команда намерена работать в два раза усерднее, чтобы радовать болельщиков победами.

«Все хотят бороться за высокие места, поэтому будем много работать, чтобы побеждать», — резюмировал игрок.

Напомним, мы также писали о том, что игрок из Шахтера перешел в Александрию.