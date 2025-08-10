Артема Довбика критикуют: за что и почему это несправедливо

Украинский нападающий Артем Довбик, перешедший в «Рому» из «Жироны» за 30,5 млн евро, оказался в непростой ситуации. Летом в клубе сменился главный тренер: на смену Даниэле Де Росси и Клаудио Раньери пришёл Джан Пьеро Гасперини. Новый наставник известен требовательным стилем и высокими нагрузками, что, по данным итальянской прессы, не полностью соответствует игровой манере Довбика. СМИ писали, что Гасперини сомневается в его способности играть в футбол высокой интенсивности, активно прессинговать защитников и участвовать в каждом эпизоде. Эти слухи подтвердились, когда сам тренер публично заявил, что форварду нужно работать над включением в игру. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Реакция экспертов и журналистов

Слова Гасперини вызвали бурную реакцию в Италии. Бывший футболист и аналитик Нандо Орси отметил, что тренеру стоило быть тактичнее, ведь прошло всего несколько дней тренировок. Он подчеркнул, что Гасперини всегда был прямолинейным, но в данном случае лучше было бы проявить терпение. Однако другие медийные фигуры, как журналист Луиджи Феррайоло, обрушились на Довбика с резкой критикой, называя его выступления «вопиющим позором» и подвергая сомнению его способности. Подобные заявления выглядят чрезмерными и несправедливыми, особенно в контексте статистики украинца.

Статистика, которая говорит в пользу форварда

В прошлом сезоне Серии А Довбик сыграл 32 матча, забил 12 голов (включая два пенальти) и сделал 3 голевые передачи. Он разделил 7–10 места в списке лучших бомбардиров чемпионата с игроками «Наполи», «Удинезе» и «Интера». Для первого сезона в топ-лиге Италии это достойный результат. Более того, по среднему показателю голов за матч (0,42) Довбик превзошёл нынешнего лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги в его дебютный год, когда тот забивал в среднем 0,26 мяча за игру. Эти цифры показывают, что украинец имеет потенциал и способен адаптироваться к итальянскому футболу.

Сравнение с Ретеги и вопрос доверия

Матео Ретеги, который под руководством Гасперини в «Аталанте» стал лучшим бомбардиром сезона-2024/25 с 25 голами, получил от тренера полное доверие. Его раскрытие стало возможным благодаря времени на адаптацию и поддержке внутри команды. У Довбика такой возможности пока не было. Если бы украинцу дали аналогичный кредит доверия, есть основания полагать, что он смог бы улучшить показатели и помочь команде в атаке. Футбол требует не только таланта, но и правильной интеграции игрока в систему.

Проблема «Ромы» глубже, чем один игрок

Критика в адрес Довбика часто игнорирует тот факт, что в последние годы «Рома» не демонстрировала выдающихся результатов. За последние семь сезонов максимальным достижением клуба стала пятая строчка в таблице. Форварду сложно показывать топ-результативность, если команда в целом не играет на высоком уровне и не создает достаточного количества моментов. Чтобы вернуть «Рому» в число лидеров, нужно укреплять состав и выстраивать атакующую игру, а не сводить всё к форме одного игрока.

Почему хейт несправедлив

Обвинения в «позоре» выглядят неуместно и больше вредят атмосфере вокруг команды, чем помогают делу. Довбик доказал, что способен забивать и быть полезным. Для полноценного раскрытия потенциала ему нужно время, адаптация и чёткая роль в тактической схеме. Итальянские СМИ и эксперты, желающие видеть моментальный результат, упускают из виду, что даже лучшие нападающие нуждаются в периоде притирки. В итоге критика кажется чрезмерной и не отражает реальной ценности игрока для «Ромы».

