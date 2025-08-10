Нестеренко объяснил поражение Александрии в УПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Александрия» Кирилл Нестеренко прокомментировал очередное поражение своей команды в Украинской Премьер-Лиге (УПЛ) после матча против «Оболони» (0:1), состоявшегося во втором туре. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Мы немного нервно вошли в игру, что, конечно, связано с предыдущими результатами. Плохие результаты не прибавляют уверенности, и нам нужно было немного времени, чтобы адаптироваться. Но, несмотря на это, я считаю, что наш план на игру работал. Мы давали игрокам указания по сбалансированности и структурированности игры, как в защите, так и при переходах», — рассказал Нестеренко.

Коуч отметил, что команда создавала моменты, но снова не сумела их реализовать. «Мы находили пути к воротам соперника, но, к сожалению, не смогли реализовать наши возможности. Второй тайм изменился после того, как игрок „Оболони“ забил потрясающий гол. После этого мы не смогли переломить ход игры, хотя имели некоторые шансы», — продолжил тренер.

Также Нестеренко поделился мнением о новичках команды. «Для них это была первая игра в Премьер-Лиге. Огарков провел всего две тренировки с нами, и только на поле он почувствовал атмосферу Премьер-Лиги. Джонатан, тоже, дайте ему немного времени. Им нужно время на адаптацию, не все происходит так быстро», — отметил тренер.

Напомним, мы также писали о том, что «Карпаты» и «Шахтер» сыграли яркую ничью.