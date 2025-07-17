Расс АНБЕР: «Усик просто бежит и изматывает всех вокруг. Как та лошадь»

Коллаж Sport.ua

Известный катмен Расс Анбер, который работает с Александром Усиком, в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил, как будет выглядеть украинец в субботнем бою против британец Даниэль Дюбуа:

«Усик будет тем же. Он как тот Secretariat (легендарная лошадь), просто бежит и изматывает всех вокруг. Неважно, кто пытается удержаться рядом – он навязывает темп, в котором соперники не могут работать. Это его фирменный стиль, и вряд ли что-то изменится в субботу.

Изменения в бэкруме? Я не знаю всех деталей, но, кажется, все прошло мирно. Не было ни конфликтов, ни ссор. Поэтому не думаю, что это как-то повлияет. У нас в углу все без изменений, и меня это устраивает.

Можно назвать любой возраст – 38, например. Но я видел бойцов, которые уже в 28 выглядят «старыми»: медленнее, менее активны, меньше ударов. Но Усик не показал ни малейших признаков старения. Напротив – во втором бою с Фьюри он выглядел даже лучше, чем в первом.

Ни один из его поединков не говорит о том, что возраст – это проблема. Если бы я выходил в ринг против Усика – возраст был бы последним, о чем бы я переживал. Он не стар».

sport.ua