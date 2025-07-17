ЛЕ. Ильвес – Шахтер 0:0 (первый матч – 0:6). Судьба была известна заранее

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Ответный матч
Первый раунд квалификации Лиги Европы
Четверг, 17 июля
Тампере, Финляндия. Стадион "Таммела"
"Ильвес" – "Шахтер" 0:0
Перший поєдинок: 0:6
"Ильвес": (3-4-3): Виртанен – Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола 58), Попович (Ветели 58), Аспегрен (Титинен 68), Валлиус – Степин (Акиньеми 68), Хютонен, Канга.
Запасные: Акиньеми, Вайрюнен, Вайсанен, Ветели, Кркалич, Мойсио, Рале, Риски, Седербек, Юккола.
Главный тренер: Йонас Рантанен.
"Шахтер" (4-1-4-1): Ризнык – Азаров, Бондарь, Грам, Тобиас (Гочолейшвили 55) – Очеретько – Невертон, Педриньо, Бондаренко (Судаков 68), Эгиналду (Швед 55) – Траоре (Кауан Элиас 68).
Запасные: Алиссон, Кауан Элиас, Гочолейшвили, Кевин, Конопля, Марлон Гомес, Матвиенко, Назарина, Педриньо, Судаков, Фесюн, Швед.
Главный тренер: Арда Туран.
Предупреждения: Тобиас 40, Юккола 70
Главный арбитр: Мохаммад Усман Аслам (Норвегия).