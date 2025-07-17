Connect with us
Футбол

ЛЕ. Ильвес – Шахтер 0:0 (первый матч – 0:6). Судьба была известна заранее

ЛЕ. Ильвес - Шахтер 0:0 (первый матч - 0:6). Судьба была известна заранее

    • Подробный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

    Ответный матч

    Первый раунд квалификации Лиги Европы

    Четверг, 17 июля

    Тампере, Финляндия. Стадион "Таммела"

    "Ильвес" – "Шахтер" 0:0

    Перший поєдинок: 0:6

    "Ильвес": (3-4-3): Виртанен – Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола 58), Попович (Ветели 58), Аспегрен (Титинен 68), Валлиус – Степин (Акиньеми 68), Хютонен, Канга.

    Запасные: Акиньеми, Вайрюнен, Вайсанен, Ветели, Кркалич, Мойсио, Рале, Риски, Седербек, Юккола.

    Главный тренер: Йонас Рантанен.

    "Шахтер" (4-1-4-1): Ризнык – Азаров, Бондарь, Грам, Тобиас (Гочолейшвили 55) – Очеретько – Невертон, Педриньо, Бондаренко (Судаков 68), Эгиналду (Швед 55) – Траоре (Кауан Элиас 68).

    Запасные: Алиссон, Кауан Элиас, Гочолейшвили, Кевин, Конопля, Марлон Гомес, Матвиенко, Назарина, Педриньо, Судаков, Фесюн, Швед.

    Главный тренер: Арда Туран.

    Предупреждения: Тобиас 40, Юккола 70

    Главный арбитр: Мохаммад Усман Аслам (Норвегия).

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis