Донецкий «Шахтёр» продолжает борьбу за участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. Вечером 17 июля украинская команда сыграла ответный матч первого квалификационного раунда против финского клуба «Ильвес Тампере». Встреча прошла на стадионе «Таммела» в Тампере и завершилась безголевой ничьей — 0:0. Несмотря на отсутствие забитых мячей, матч запомнился зрителям активной игрой и множеством упущенных моментов с обеих сторон. Статистику матча подготовила редакция euro.com.ua.

Как прошёл матч «Ильвес» — «Шахтёр»: ключевые моменты встречи

С первых минут встречи донецкий «Шахтёр» показал уверенное владение мячом и территориальное преимущество. Тем не менее забить украинской команде так и не удалось. Самыми опасными моментами отметились Траоре и Педриньо, однако мяч либо шёл мимо ворот, либо попадал в штангу.

«Ильвес», в свою очередь, старался играть на контратаках и также имел несколько шансов отличиться. Особенно активен был Канга, но вратарь «Шахтёра» Анатолий Ризнык надёжно защищал ворота. Главный итог встречи — каскад упущенных возможностей и счёт 0:0.

Результаты противостояния и планы команд на следующий раунд

Неделей ранее в Киеве «Шахтёр» разгромил «Ильвес» со счётом 6:0. Именно благодаря этой уверенной победе украинская команда уверенно прошла во второй квалификационный раунд Лиги Европы, даже несмотря на ничейный исход в Тампере.

Теперь подопечным Арды Турана предстоит встреча с турецким «Бешикташем», одной из самых титулованных команд Турции. В свою очередь, «Ильвес» продолжит еврокубковую кампанию уже в Лиге конференций, где сразится с нидерландским АЗ Алкмаар.

Комментарии после матча

После игры главный тренер «Шахтёра» Арда Туран признал, что результат мог быть лучше:

«Да, нам не удалось реализовать моменты, но важно, что команда сохранила концентрацию и уверенно сыграла в обороне. Теперь готовимся к матчу с „Бешикташем“ — это будет совсем другой уровень».

Также капитан команды отметил, что на подобной стадии квалификации важнее результат, чем зрелищность:

«Главное — пройти дальше. Конечно, болельщикам хочется голов, но мы выполнили задачу.»

Статистика матча «Ильвес» — «Шахтёр»

Для наглядности представляем основные статистические данные по матчу:

Показатель «Ильвес» «Шахтёр» Владение мячом 38% 62% Удары по воротам 6 14 Удары в створ 2 5 Угловые 3 7 Жёлтые карточки 2 1

Следующий – Бешикташ

«Шахтёр» уверенно выходит во второй квалификационный раунд Лиги Европы и теперь сосредоточится на подготовке к сложному сопернику — «Бешикташу». Несмотря на безголевую ничью в Финляндии, дончане показали качественный футбол и контроль ситуации на поле. А болельщики могут рассчитывать, что в следующем раунде украинский клуб порадует их более результативной игрой.

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