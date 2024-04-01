Агури Сузуки – первый японец, поднявшийся на подиум в Ф1

Агури Сузуки вошёл в историю Формулы 1 как первый японский гонщик, которому удалось подняться на подиум, и этот факт тем более примечателен, что всё произошло на его домашней трассе в Сузуке. 21 октября 1990 года Агури, выступавший за французскую команду Larrousse, занял 3-е место в Гран При Японии за рулём машины Lola 90 с двигателем Lamborghini V12.

Также он известен и тем, что в 2000-х недолго руководил собственной командой Super Aguri. В интервью официальному сайту чемпионата 63-летний ветеран автоспорта вспоминал наиболее яркие страницы своей карьеры.

«У моего отца был карт, а рядом с нашим домом был картодром, и я там начал гонять в своё удовольствие, – рассказал Сузуки. – Так я увлёкся автоспортом, мне захотелось выступать в соревнованиях и удалось выиграть чемпионат Японии. После этого я перешёл в Формулу 3, но там особых результатов не добился. А потом компания Nissan предоставила мне возможность выступать в туринге».

Постепенно Агури набирался опыта, его результаты росли, он дважды становился вице-чемпионом Японии в Ф3 и в итоге пробился в национальную Формулу 3000, ныне известную как Super Formula. В 1988-м Сузуки выиграл титул, и вот как он рассказывает о событиях, которые происходили в том году: «Я должен был отправиться в Сузуку, чтобы комментировать для телевидения Гран При Японии. Но на неделе, предшествовавшей той гонке, мне позвонил Жерар Ларрус и сказал, что их гонщик Янник Дальмас не сможет выйти на старт из-за болезни.

«Мог бы ты принять участие в гонке?» – спросил он, и таким образом я решил выступить в Гран При Японии в составе команды Larrousse».

В свой дебютный уик-энд Агури показал 20-е время в квалификации и занял 16-е место в гонке, после чего в 1989-м его пригласили в немецкую команду Zakspeed. Но она была настолько слабой, что на всех 16-ти этапах сезона Сузуки ни разу не удалось пройти предварительную квалификацию, и, соответственно, его не допускали к участию в квалификациях и гонках. Дело в том, что в том году в чемпионате была 21 команда, а на старт Гран При выходили только 26 самых быстрых машин.

Вполне логично, что в следующем, 1990 году, Сузуки перешёл в Larrousse, и ситуация начала меняться к лучшему: «Когда я сел за руль их машины, то почувствовал, что могу показывать неплохие результаты. Тот сезон для меня был очень важным, ведь решалось, смогу ли я продолжить карьеру в Формуле 1.

К середине 1990 года баланс машины стал лучше, и после того, как я заработал очки в Великобритании и Испании я вернулся в Японию в хорошей форме. Машина с самого начала работала неплохо, а я отлично знал трассу в Сузуке – думаю, тогда вообще всё сложилось удачно. Я знал, что должен показать результат, и хотя в гонке происходили различные инциденты, для меня всё прошло успешно, и я смог подняться на подиум. Я стал первым гонщиком из Азии, кому это удалось, так что был очень счастлив, и для меня та гонка стала очень важным событием».

И хотя это осталось единственным заметным достижением в карьере Агури Сузуки, другой японский гонщик, Такума Сато, смог его повторить только спустя 14 лет – выступая за команду BAR, он финишировал 3-м в Гран При США в Индианаполисе в 2004 году. А третьим в 2012-м стал Камуи Кобаяши, который занял 3-е место в Сузуке за рулём машины Sauber.

Кстати, именно Сато затем стал тем гонщиком, кому в 2007-м удалось открыть счёт очкам, заработанным командой Super Aguri, но это уже другая история.

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