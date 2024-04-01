Дулуб: Я никогда не комментирую решение арбитра

Тренер прокомментировал поражение от львовского клуба
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб после поражения от Движения в матче 22 тура УПЛ (0:1) не имеет претензий к своим игрокам.
О это заявил сам специалист на пресс-конференции.
«Из-за результата эмоции отрицательные, но надо отдать должное игрокам, они соревновались и сражались на все 100%.
Не смотрел [ эпизод с пенальти] Я никогда не комментирую решение арбитра. Поражение — это поражение. .
Всегда ставлю для себя задачу, потому что нужно выигрывать в каждой встрече.Сейчас нам нужно наигрывать состав и брать очки, которые нам еще нужны.
Думаю, те игроки, которые в нас сейчас есть… Если мы сыграемся – это где-то зона еврокубков», — сказал Дулуб.
В настоящее время ЛНЗ занимает 9 место в чемпионате Украины. Команда набрала 5 баллов в последних 5 матчах.
Накануне Шахтер с дублем Шведа разгромил Оболонь, Черноморец благодаря хет-трику Авагимяна уверенно победил Полесье, Кривбасс в большинстве обыграл Верес, Минай и Александр. nbsp;разгромило Ворсклу.