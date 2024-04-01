Дулуб: Я никогда не комментирую решение арбитра

Тренер прокомментировал поражение от львовского клуба

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб после поражения от Движения в матче 22 тура УПЛ (0:1) не имеет претензий к своим игрокам.

О это заявил сам специалист на пресс-конференции.

«Из-за результата эмоции отрицательные, но надо отдать должное игрокам, они соревновались и сражались на все 100%.

Не смотрел [ эпизод с пенальти] Я никогда не комментирую решение арбитра. Поражение — это поражение. .

Всегда ставлю для себя задачу, потому что нужно выигрывать в каждой встрече.Сейчас нам нужно наигрывать состав и брать очки, которые нам еще нужны.

Думаю, те игроки, которые в нас сейчас есть… Если мы сыграемся – это где-то зона еврокубков», — сказал Дулуб.