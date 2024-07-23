Боб АРУМ: «Ломаченко не хочет драться до конца года»

Sky Sports. Василий Ломаченко

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, объяснил, чего сорвались планы провести в этом году бой Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

«Он не хочет драться до конца года. Он имеет право, это законно. Это связано с Украиной и его семьей.

Следующий соперник в 2025 году? С точки зрения Ломаченко, это может быть «Танк» (Джервонта Дэвис – прим. ред). Он заработал свои деньги и сэкономил свои деньги», – сказал Арум.

После отказа Ломаченко от боя следующим соперником Дэвиса может стать Шакур Стивенсон.

sport.ua