Лео Туррини о событиях Гран При Венгрии

Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини, традиционно комментирующий итоги уик-энда через призму выступлений Ferrari, подвёл итоги Гран При Венгрии.

Лео Туррини: «Сразу скажу, что я бы поступил как Андреа Стелла.

Вам эти слова могут не понравиться. Норрис был впереди, но не по своей заслуге. В Австрии 2002 года Баррикелло, напротив, заслуженно опередил Шумахера.

Конечно, я полностью уважаю тех, кто имеет противоположное мнение.

Ferrari меня не очаровала (это мягко сказано). В Венгрии она выступила невнятно, а в McLaren завоевали победный дубль, опередив Скудерию в Кубке конструкторов.

Я восхищён Кими Антонелли. Я не знаю, действительно ли этот болонский подросток заменит Хэмилтона в Mercedes, но он начинает доказывать правоту тех, кто предсказывает ему блестящее будущее. В воскресенье в Будапеште он выиграл гонку Формулы 2, блистательно отыгравшись. Он стал единственным итальянцем, подарившим нам улыбку в этот уик-энд.

Возвращаясь к Формуле 1, мне трудно разделить удовлетворение, которое Фред Вассер высказал по окончанию гонки. Теперь Леклерк и Сайнс видят McLaren только в бинокль. И Хэмилтон на Mercedes уверенно ехал впереди (Расселл на другой “Серебряной стреле” отстал из-за субботних неприятностей).

Чувствуется, что машина не прогрессирует. Можно спорить о стратегиях, но от этого никуда не деться: в чемпионате, в котором на высшую ступень подиума поднимались уже 7 разных гонщиков (чего не было с 2012 года!), Скудерия играет лишь роль второго плана.

И ещё два момента.

McLaren, как я уже сказал в самом начале, обеспечил триумф Пиастри, который был бы впереди Норриса, если бы не ошибка на пит-стопе. И здесь можно даже возмутиться философией, которой придерживается итальянец Андреа Стелла, босс «Заводного апельсина», но мы напомним себе завет Энцо Феррари о том, что интересы команды всегда выше интересов гонщика. Впрочем, если Норрису не хватит этих семи очков в борьбе за чемпионский титул, мы взглянем на это иначе.

И наконец, Ферстаппен. Судя по его поведению, по словам, которые он произносит в адрес своих инженеров в прямом телеэфире, я склонен думать, что он уже подписал контракт с Mercedes на 2025-й!

Истерику голландца (см. также инцидент с Хэмилтоном) можно объяснить только тем, что его машина перестала быть непобедимой. Внутренние разборки в Red Bull, начиная с дела Хорнера и заканчивая увольнением Ньюи, запустили механизм саморазрушения.

И действительно жаль, что в борьбе, которая снова стала зрелищной благодаря обретенному технологическому балансу, не участвует Ferrari.

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