Нико Хюлкенберг: Я рад получить первые впечатления

Нико Хюлкенберг вкратце прокомментировал итоги его двух дней работы на тестах, но при этом воздержался от какой-либо конкретики, ограничившись только общими словами. О вчерашних проблемах, из-за которых немецкому гонщику пришлось обратиться в медицинский центр автодрома, он даже не упомянул.

Нико Хюлкенберг: «Завершилась моя вторая утренняя сессия на этих тестах – вчера я тоже работал на трассе с утра. Прежде всего, я очень рад вновь вернуться за руль и получить первые впечатления. Разумеется, мы уже собрали большой объём данных, которые теперь предстоит проанализировать.

В общем, полагаю, что впереди очень много работы, но я получаю удовольствие от пилотирования, от сотрудничества со всеми в нашей команде. Сейчас на трассе работает Габриэль (Бортолето), мой напарник, а мне завтра во второй половине дня предстоит провести свою последнюю сессию – посмотрим, каких результатов в итоге удастся добиться. Разумеется, я предвкушаю продолжение всего, что ждёт нас в этом сезоне».

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