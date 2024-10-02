Смедли считает, что Хэмилтон опередит Леклера в Ferrari

В 2025 году Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут вместе выступать за Ferrari, и противостояние гонщиков Скудерии обещает стать одной из интриг предстоящего сезона. Бывший гоночной инженер Ferrari Роб Смедли считает, что по итогам года выше в личном зачёте окажется семикратный чемпион мира.

Роб Смедли: «Льюис настоящий профессионал и знает, насколько хорош Шарль. Я думаю, что по итогам 24-х гонок Хэмилтон окажется впереди. Конечно, однажды Льюису это станет уже не под силу, но определённо этот момент ещё не наступил. Он в отличной физической форме и психологически силён.

За последние годы мы видели Льюиса, который… Я не хочу называть это потерей мотивации, потому что это было просто неуважением к нему. Но временами мы все сталкивались с разочарованием, которое возникало из-за того, что он не мог выступать на десять из десяти, как в прошлом.

Но у меня нет сомнений, что Льюиса по-прежнему переполняет страсть, и он хочет побеждать. Вспомните его реакцию на победу в Гран При Великобритании. Она говорит всё, что вам нужно знать. В гонке мы увидели мастер-класс от семикратного чемпиона мира на тему, как надо побеждать. Впечатляющее пилотирование машины, а в конце страсть и эмоции. Этот парень хочет побеждать.

И при этом Льюис постоянно оценивает себя и задаётся вопросом, что он может сделать лучше. Поэтому я не считаю, что он перейдёт в Ferrari с мыслями, что непременно опередит Шарля.

Во-первых, это не так просто сделать. Во-вторых, ему предстоит очень много работать, чтобы интегрироваться в команду. На мой взгляд, это уже будет следующий шаг создания Ferrari. Это выгодная ситуация для команды».

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