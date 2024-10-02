Пекин. Алькарас стал чемпионом, обыграв первую ракетку мира Синнера в самом продолжительном матче в истории турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил первую ракетку мира Яннике Синнера в финальном матче на турнире ATP 500 в столице Китая

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Янник Синнер (Италия, 1) 6:7(6), 6:4, 7:6(3)

Карлос Алькарас лидировал с брейком в первой партии, но не смог реализовать свое преимущество, не подав на сет в десятом гейме, после чего не реализовал три сетбола, в том числе два на тай-брейке (лидировал 6-4).

В восьмом гейме второго сета испанец отыграл два скрытых матчбола на своей подаче, после чего сделал брейк и успешно подал на партию в десятом гейме. В решающем сете Алькарас лидирова 4:2, но Синнер сумел вернуть брейк и судьба поединка решилась на тай-брейке. Итальянец выиграл три первых розыгрыша, после чего семь последующих очков остались за Алькарасом.

Теннисисты сыграли друг с другом третий раз в этом году и третий раз победу одержал Алькарас (он также был сильнее в полуфинале “Мастерса” в Индиан-Уэллс и полуфинале Уимблдона). Общий счет их противостояния теперь – 7:4 в пользу испанского теннисиста.

Поединок продолжался 3 часа 21 минуту и стал самым продолжительным в истории турнира в Пекине. Это второй самый продолжительный финальный поединок в сезоне, после финала Артур Фис – Александр Зверев в Гамбурге, который француз выиграл за 3 часа 33 минуты.

Путь к титулу

R1: Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:4

R2: Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:1, 6:2

QF: Карен Хачанов (-, 7) 7:5, 6:2

SF: Даниил Медведев (-, 3) 7:5, 6:3

FR: Янник Синнер (Италия, 1) 6:7(6), 6:4, 7:6(3)

21-летний Карлос Алькарас 21-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 16-й титул. В этом сезоне испанец провел пятый финальный поединок и выиграл четвертый титул (он также стал чемпионом “Мастерса” в Индиан-Уэллс, на Ролан Гаррос и Уимблдоне). Единственное поражение в финалах Алькарас потерпел от Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже.

23-летний Янник Синнер также провел свой 21-й финал и боролся за свой 17-й титул. В этом году итальянец седьмой раз дошел до финала и впервые потерпел поражение.

За свое выступление в Пекине Карлос Алькарас заработал 695 750 долларов США призовых, а Янник Синнер получит 374 340 долларов призовых.

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