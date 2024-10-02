Милик снова выбыл на длительный срок: Ювентус потерял своего форварда

Плохие новости для команды
Фото: juventus.com
Польскому нападающему "Ювентуса" Аркадиушу Милику снова сделали операцию из-за травмы колена.
Как сообщает официальный сайт клуба, футболисту сделали артроскопическое зашивание медиального мениска левого колена. Сроки восстановления Милика пока что неизвестны.
Напомним, что Аркадиуш уже пропустил чемпионат Европы-2024 из-за похожей травмы, полученной в июне этого года.
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