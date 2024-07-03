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Футбол

ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро

Чемпион Франции снова будет пытаться усилить состав безумными расходами

ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Испанский источник сообщает, что в Париже видят Винисиуса достойной заменой Мбаппе. "Красно-синие" могут выделить на трансфер около 200-250 млн. Чтобы заинтересовать самого футболиста, клуб предложит 6-летний контракт на 500 млн евро.

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    Официальных переговоров еще не было, но вряд ли бразилец планирует покинуть "Реал" в ближайшее время. Также есть вопросы по соответствию финансовому фэйр-плей и новой стратегии "принцев", которая больше направлена ​​на воспитание молодых талантов, а не покупку готовых звезд за большие деньги.

    СМИ добавляет, что примерно аналогичную сумму ПСЖ может выделить на переход Ламина Ямаля.

    www.ua-football.com

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