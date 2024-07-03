Вольфф: Мы хотим регулярно бороться за победы

Перед Гран При Великобритании руководитель команды Mercedes Тото Вольфф вспомнил австрийский этап и говорил о задачах в Сильверстоуне…

Тото Вольфф: «Мы отправляемся в Сильверстоун, воодушевленные победой в Австрии. Мы воспользовались шансом и выиграли гонку. Мы честно ехали третьими, не слишком отставая от пары лидеров, а когда они столкнулись, были наготове.

Достигнутый прогресс – заслуга всех сотрудников в Брэкли и Бриксуорте. Он приблизил нас к лидерам, превратил в постоянных претендентов на подиум. Мы хотим сохранить позитивную тенденцию и регулярно бороться за победы. Мы верим, что сможем этого добиться. Результат прошлого уик-энда здорово добавил нам оптимизма.



Этап в Сильверстоуне – почти домашний для нашей команды, трасса расположена недалеко от технических центров в Брэкли и Бриксуорте. Всегда приятно видеть на трибунах наших сотрудников.

Я уверен, британские болельщики также придут поддержать команду, Льюиса и Джорджа – на этом Гран При всегда фантастическая атмосфера. На трассе борьба за лидерство будет напряженной. Мы должны быть на высоте, чтобы снова побороться за подиум – такова цель!»

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