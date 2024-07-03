Уимблдон. Комесанья победил шестую ракетку мира Рублёва, Зайбот Вилд совершил камбэк с 0-2 по сетам и отыграл матчбол

Результаты матчей вторника на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Бен Шелтон (США, 14) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (-, 6) 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5)

Адам Уолтон (Австралия) — Федерико Кория (Аргентина) 6:3, 6:3, 7:5

Лучано Дардери (Италия) — Ян Чоински (Великобритания, WC) 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Констан Лестьенн (Франция) 4:6, 7:6(4), 6:2, 6:2

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — Себастьян Корда (США, 20) 7:6(5), 6:7(4), 7:6(6), 6:7(4), 6:3

Ёсихито Нисиока (Япония) — Нуну Боржес (Португалия) 6:2, 7:6(6), 2:6, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 11) — Таро Даниэль (Япония) 7:6(5), 6:4, 7:5

Тэйлор Фритц (США, 13) — Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:1, 6:2, 6:4

Флавио Коболли (Италия) — Ринки Хиджиката (Австралия) 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) — Элиас Имер (Швеция, Q) 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) 7:5, 7:5, 6:3

Маркос Гирон (США) — Генри Сёрл (Великобритания, WC) 3:6, 6:3, 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:2, 6:4, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Раду Албот (Молдова, Q) 5:7, 6:4, 6:3, 6:4

Артур Фис (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4

Жауме Мунар (Испания) — Билли Гаррис (Великобритания, WC) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Джеймс Дакворт (Австралия, LL) 7:6(1), 7:6(3), 7:6(4)

Хольгер Руне (Дания, 15) — Квон Сун Ву (Южная Корея) 6:1, 6:4, 6:4

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) — Пол Джабб (Великобритания, WC) 1:6, 3:6, 7:6(6), 6:4, 7:5

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Лука Нарди (Италия) 6:1, 6:4, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) — Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:4, 6:7(8), 6:3, 6:4

Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Алехандро Моро Каньяс (Испания, Q) 7:5, 6:4, 7:6(12)

Новак Джокович (Сербия, 2) — Вит Копржива (Чехия, Q) 6:1, 6:2, 6:2

Адам Уолтон, Лучано Дардери, Джованни Мпетши Перрикар, Флавио Коболли, Артур Фис, Тьягу Зайбот Вилд и Джейкоб Фернли впервые выиграли матч в основной сетке Уимблдона. Для Уолтона, Мпетши Перрикара и Фернли это также первые победы в основе турниров Grand Slam.

Франсиско Комесанья также одержал дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam и впервые обыграл теннисиста, входящего в топ-10. Аргентинец занимает 122-е место в рейтинге ATP.

Тьягу Зайбот Вилд впервые выиграл матч, проиграв первые два сета, а в третьем сете бразилец отыграл матчбол соперника.

Ещё девять матчей перенесены на среду из-за дождя, который повлиял на расписание вторника

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