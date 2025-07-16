Полтавская «Ворскла» и запорожский «Металлург» продолжают активно готовиться к новому сезону украинского чемпионата. Уже в среду, 16 июля, команды проведут контрольный матч на поле полтавского клуба. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Прошлый сезон оказался для «Ворсклы» непростым: команда попала в зону стыковых матчей за право остаться в УПЛ и уступила в решающей дуэли «Кудривке». После неудачи в клубе начались кадровые изменения. Летом на пост главного тренера был приглашён Желько Любенович, однако специалист вскоре покинул команду, сославшись на семейные обстоятельства.

Теперь место у руля полтавского клуба занял Александр Бабич, который уже приступил к формированию нового состава. Ему предстоит просмотреть большое количество потенциальных новичков и собрать боеспособную команду для предстоящего сезона. «Наша задача — вернуть «Ворсклу» на те позиции, которых она заслуживает», — отметил Бабич в комментарии клубной пресс-службе.

Что касается запорожского «Металлурга», клуб также пережил сложный период. В прошлом сезоне команда вылетела из Первой лиги, проиграв стыковые матчи ФК «Чернигов». Тем не менее, у запорожцев ещё есть шанс вернуться: в случае снятия «Миная» с чемпионата из-за финансовых проблем, его место может занять именно «Металлург».

Таким образом, предстоящий спарринг станет для обеих команд важной проверкой сил и возможностью оценить форму игроков перед официальными матчами.

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