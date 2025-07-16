После 18 лет в клубе. Названа дата прощания Реала с правым защитником

Названа дата прощания "Реала" с правым защитником.

17 июля в 14:00 по киевскому времени "королевский клуб" с президентом Флорентино Пересом попрощается с Лукасом Васкесом.

Перес прокомментировал уход 34-летнего испанского футболиста.

"Лукас Васкес образцово представляет ценности "Реала", что сделало его одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Фигура Лукаса Васкеса символизирует труд, настойчивость, смирение и победный дух, необходимые для достижения успеха в этой футболке. Он игрок, который пользуется любовью и признанием всего мадридизма. "Реал Мадрид" есть и всегда будет его домом", – заявил президент.

Васкес присоединился к "Реалу" в 2007 году в возрасте 16 лет и играл во всех категориях молодёжных командах от "Хувенент С" до "Кастилии". За основную команду испанский защитник дебютировал в сентябре 2015 года и отыграл 402 матча.

""Реал Мадрид" желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни", – написал клуб.

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С командой он выиграл 23 титула: 5 кубков Лиги Чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 раза выигрывал в Ла Лиге, 1 Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании.

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