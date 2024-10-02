«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Хасим Рахман поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Я думаю, что Деонтей Уайлдер сыграл большую роль в противостоянии Усика и Тайсона Фьюри. Я считаю, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри вытащили все друг из друга. Я думаю, что они оба – оболочки своих бывших «я», и я верю, что Усик выиграет этот матч-реванш нокаутом. Я знаю, что он знает, что может повалить Фьюри и причинить ему боль, и сейчас, я думаю, уверенность в себе есть. Я думаю, что он победит нокаутом».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua