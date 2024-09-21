Поздний нокаут. Мунгия разбил Базиняна

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия

Действующий владелец пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия (44-1, 35 КО) одержал победу над Эриком Базиняном (32-1–1, 23 КО), который выступает под флагом Канады.

Развязка в поединке наступила в 10-м раунде – Мунгия добился победы нокаутом.

Для 28-летнего мексиканца это был первый бой после начала сотрудничества с промоутерской компанией Top Rank. Также это был первый поединок для Мунгии после поражения от соотечественника Сауля «Канело» Альвареса, которое стало для Хайме первым на профессиональном ринге.

К слову, Хайме Мунгия нанес Базиняну первое поражение в профи.

sport.ua