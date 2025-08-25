Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер назвал поединок, который мечтает сейчас увидеть в боксе.

Флойд хочет организовать чемпионский бой в легком весе между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем.

«Ламонт, давай устроим этот бой. Кермел Мотон уже согласился, Роуч, давай устроим его», – отметил Флойд.

Роуч был не в восторге от предложения. Он предложил Флойду провести очный бой.

Ранее легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса, выделив Холмса.

