Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть

Бывший чемпион мира непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер назвал поединок, который мечтает сейчас увидеть в боксе.
Флойд хочет организовать чемпионский бой в легком весе между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем.
«Ламонт, давай устроим этот бой. Кермел Мотон уже согласился, Роуч, давай устроим его», – отметил Флойд.
Роуч был не в восторге от предложения. Он предложил Флойду провести очный бой.
Ранее легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса, выделив Холмса.