Кличко принял неожиданное решение. Владимир очень быстро передумал

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Федерация бокса Украины официально присоединилась к организации World Boxing.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко первоначально выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing, однако в итоге отказался от этой идеи и объяснил свое решение.

«После обмена информацией с World Boxing, я не являюсь кандидатом на пост президента организации, по крайней мере пока», – написал Кличко.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

