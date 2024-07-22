Варшава. Байндл проиграла теннисистке из квалификации в матче первого круга основной сетки

Украинская теннисистка потерпела поражение в первом круге турнира WTA 125 в Польше

Варшава, Польша • 22-27 июля • хард • $115,000

Действующая чемпионка: Даяна Ястремская (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 6) – Лина Глушко (Израиль, Q) 2:6, 5:7

Катерина Байндл сыграла свой первый матч на открытом харде с октября прошлого года. Украинка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала свой единственный брейк-поинт и проиграла четыре гейма на своей подаче.

За последние два месяца Катерина выиграла лишь два матча из девяти сыгранных и в обновленном рейтинге WTA впервые за 12 лет покинула топ-250, занимая 270-е место.

За свое выступление в Варшаве украинка заработала 1250 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.

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