Жасмин Паолини: «Раньше моя проблема была в том, что я не верила, что смогу достичь того результата, который показываю сейчас»

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной и выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции

— Можете ли вы рассказать о том, что этот день означал для вас в целом на этом турнире?

— Да, я думаю, сегодня был идеальный день, как в одиночном, так и в парном разряде. В одиночном разряде был очень тяжелый матч. Я счастлива, что мне удалось вернуться в игру в третьем сете, потому что после второго сета было тяжело. Но, да, я очень довольна своим выступлением, и я также рада за парный разряд, конечно.

— Мы видим, что в туре девушки становятся еще выше и сильнее. Пугает ли это кого-то, как вы, кто, при всем уважении, не настолько велик, как ваша сегодняшняя соперница, Елена Рыбакина, и некоторые новые игроки? Или это что-то вроде секретного оружия, которое у вас есть?

— Секретное оружие? Нет (улыбается). Я бы хотела быть выше, потому что я могла бы подавать лучше. Но я принимаю то, что я должна делать со своим телом. Я имею в виду, что я невысокая. Ладно, мы стараемся не делать из этого проблему, мы пытаемся сделать что-то другое, чтобы улучшить другие аспекты, например, подачу. Я бы хотела быть выше, но это нормально, что я не такая. Приходится довольствоваться тем, что имею (улыбается).

— Вы играете с Сарой Эррани эти две недели в парном разряде. Я знаю, что она была в вашем боксе на всех матчах. Она там чисто для поддержки? Она помогает вам тактически? Какие у вас отношения?

— Я думаю, что она мне очень помогает. Я играю с ней в паре, я могу поговорить с ней о теннисе, я могу спросить её о стратегии, а также получить какие-то советы, как выходить на корт, что я могу сделать сегодня, чтобы играть лучше. Знаете, это человек, который, по моему мнению, может мне очень помочь. Она уже играла в финале турнира Большого Шлема, поэтому она уже была в такой ситуации. Так что я думаю, что это именно тот человек, который может помочь мне во многих аспектах.

— Ваш прогресс был достаточно последовательным, потом вы очень хорошо выступили в Австралии, Дубае, а теперь и здесь. Был ли момент, когда вы что-то сделали или с вами что-то случилось, и вы подумали: «Да, сейчас я поднимусь в топ»?

— Я думаю, что я начала играть лучше и стабильнее в прошлом году, скажем, в середине июля. С каждым матчем я чувствовала все большую уверенность в том, что могу играть на высшем уровне. Но это был процесс. Не то, чтобы я что-то поменяла. Это был процесс. Да, сейчас, как я уже много раз говорила, я выхожу на корт и говорю себе, что у меня есть шанс выиграть матч. Раньше, например, когда я играла против топ-игроков, я иногда думала, что мне нужно чудо, чтобы выиграть этот матч. Так что я проигрывала еще до того, как начинала играть (улыбается).

Я знаю, что для меня это был долгий процесс, потому что, думаю, я должна была верить в каждый шаг, который я делала. Например, когда я впервые попала в топ-100… Теперь я думаю, что могла бы достичь этой цели и раньше, но, возможно, просто не была готова. Я не знаю. Думаю, что в тот момент, когда я делала какой-то шаг, именно в тот момент я в это верила. Скажем так, моя проблема была в том, что раньше я не верила, что смогу достичь того результата, который показываю сейчас. Я на самом деле не знаю, почему я не верила. Думаю, изменить это мне помогло то, что я сначала смогла навязать борьбу топ-игрокам, а потом уже начала выигрывать матч за матчем. И так мне удалось выиграть несколько важных матчей. Но, честно говоря, я не знаю, почему я не верила в себя.

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