Назван лучший тренер сборных в 2024 году по версии IFFHS

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Всего испанский специалист получил 274 голосов во время ежегодного опроса и сумел опередить ближайшего конкурента на 126 баллов. Вторую строчку занял коуч сборной Аргентины Лионель Скалони – 148 голосов, а тройку лидеров замкнул тренер сборной Франции Дидье Дешам.
В 2024 году под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы, который проходил в Германии.
Результаты голосования:
1. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 274
2. Лионель Скалони (сборная Аргентины) – 148
3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 35
4. Гарет Саутгейт (бывший тренер сборной Англии) – 26
5. Эмерсон Фаэ (сборная Кот-д’Ивуара) – 18
6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 17
7. Нестор Лоренсо (сборная Колумбии) – 14
8. Винченцо Монтелла (сборная Турции) – 8
9. Вилли Саньоль (сборная Грузии) – 6
10. Марсело Бьелса (сборная Уругвая) – 5.
Напомним, ранее Луис де ла Фуэнте ответил на критику со стороны Барселоны.