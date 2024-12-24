Назван лучший тренер сборных в 2024 году по версии IFFHS

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Всего испанский специалист получил 274 голосов во время ежегодного опроса и сумел опередить ближайшего конкурента на 126 баллов. Вторую строчку занял коуч сборной Аргентины Лионель Скалони – 148 голосов, а тройку лидеров замкнул тренер сборной Франции Дидье Дешам.

В 2024 году под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы, который проходил в Германии.

Результаты голосования:

1. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 274

2. Лионель Скалони (сборная Аргентины) – 148

3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 35

4. Гарет Саутгейт (бывший тренер сборной Англии) – 26

5. Эмерсон Фаэ (сборная Кот-д’Ивуара) – 18

6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 17

7. Нестор Лоренсо (сборная Колумбии) – 14

8. Винченцо Монтелла (сборная Турции) – 8

9. Вилли Саньоль (сборная Грузии) – 6

10. Марсело Бьелса (сборная Уругвая) – 5.

Напомним, ранее Луис де ла Фуэнте ответил на критику со стороны Барселоны.