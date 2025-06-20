Призёр Ле-Мана попал в серьёзную аварию на Nordschleife

В минувшее воскресенье бельгийский гонщик Лоран Вантур вместе с напарниками по экипажу Porsche Penske поднялся на подиум в Ле-Мане – их машина №6 финишировала на 2-м месте в 14 секундах позади гиперкара Ferrari Роберта Кубицы.

А в этот уик-энд Лоран должен был выйти на старт другого суточного марафона, «24 часов Нюрбургринга», и сегодня на классической немецкой трассе, т.е. на «Северной петле», проходила квалификация.

Экипаж Porsche 911 GT3 команды Scherer PHX боролся за поул, но произошла впечатляющая авария, после которой финальная сессия была надолго остановлена красными флагами. Машина №16 была очень сильно разбита, но, к счастью, Лоран сам выбрался из кокпита, хотя, конечно, команда подтвердила, что экипаж не сможет принять участие в гонке.

Вантур выходил из левого поворота, но перед поворотом Aremberg его Porsche резко развернуло – машина вылетела на обочину, и гонщик уже ничего не мог сделать. На внутренний поребрик в Aremberg она налетела уже боком, подскочила в воздух, пересекла трассу, затем гравийную зону безопасности и врезалась в барьеры. Было видно, что удар был очень сильный, и от машины остался только, собственно, кокпит, защищённый прочным каркасом безопасности.

Авария лишний раз подтверждает опасный характер Nordschleife, особенно скоростные участки круга длиной 25,378 км.

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