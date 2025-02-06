В Cadillac ищут американского гонщика для Формулы 1

В Cadillac полным ходом идёт подготовка к дебюту собственной команды в Формуле 1 в 2026 году. Консультант проекта Марио Андретти рассказал, каких гонщиков ищут в команде, и подтвердил, что в приоритете посадить за руль одной из машин американского пилота.

Марио Андретти: «Колтон Херта определённо входит в список кандидатов, которых мы рассматриваем. Команда находится в начале пути, поэтому нам необходим опытный гонщик, и его национальность не имеет значения. Вторым гонщиком может стать молодой американский талант. Таковы наши цели в данный момент».

В прессе обсуждаются несколько кандидатов на место в Cadillac. Помимо Колтона Херты звучат имена Валттери Боттаса, Серхио Переса и Гуаньюя Чжоу.

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