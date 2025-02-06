ОФИЦИАЛЬНО. Экс-соперник Усика получит шанс провести бой за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

8 февраля в английском «Манчестере» состоится поединок в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – в ринге встретятся британец Дерек Чисора (35–13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27–2, 15 КО).

Международная боксерская федерация (IBF) приняла достаточно неожиданное решение и повысила этот бой в статусе – теперь боксеры будут сражаться за второе место в рейтинге, которое дает шанс выйти на претендентский бой за титул чемпиона.

Проблема в том, что Чисора собирался завершить карьеру в этом году, однако теперь может изменить свои планы из-за возможности провести бой за титул в ближайшем будущем.

Интересно, что Валлин в 2023 году потерпел досрочное поражение от другого британца – Энтони Джошуа (RTD 5), после этого одолел малоизвестного нигерийского боксера Онориоде Эхвариэме (КО 1).

В 2020 году Чисора пересекался на ринге с украинцем Александром Усиком – дал конкурентный бой, однако уступил единогласным судейским решением.

Ранее промоутер Александр Красюк сообщил имя соперника, с которым точно не встретится чемпион в супертяжелом весе.

sport.ua