Леннокс ЛЬЮИС: «Не волнуйся, в следующий раз ты его достанешь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис вспомнил, как в свое время готовился к реваншу против Хасима Рахмана.

«Те боксеры, которые меня побили, потом проиграли мне. Это на самом деле важно. Хасим Рахман был замечательным боксером, после поражения в первом поединке я поехал к Нельсону Манделе и тот мне сказал: «Не волнуйся, в следующий раз ты его достанешь, но держи правую руку выше». Это мне очень подняло настроение и я тогда победил», – сказал Льюис.

В 2001 году Леннокс сенсационно был нокаутирован Рахманом, однако через семь месяцев уже взял реванш, досрочно закончив бой против Хасима.

Ранее легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри.

sport.ua