Джордан и Култхард о том, что роднит гонки и рок-музыку

Эдди Джордан остаётся весьма ярким персонажем в мире автоспорта – напомним, что он не только основатель и бывший руководитель команды Jordan (ныне Aston Martin F1), но и менеджер Эдриана Ньюи.

Именно он занимался новым контрактом гениального конструктора гоночных машин, благодаря чему Ньюи 3 марта приступит в работе на новом месте.

Но интересы Эдди намного шире, в том числе одно из его известных хобби – рок-музыка, и поскольку он ещё и барабанщик, то у него есть знакомства и в мире шоу-бизнеса.

В недавнем выпуске подкаста Formula for Success Эдди рассказал такую историю: «Лет 30 назад в Ирландии я познакомился с Ронни Вудом, гитаристом The Rolling Stones, правда, в тот период работал не с ними, а с Джеффом Беком.

А познакомились мы на почве общего интереса к лошадям. Одна из моих лошадей в те времена побеждала на престижных скачках, и Ронни ею заинтересовался.

И вот как-то отдыхал я на острове Барбадос, где бывают многие ирландцы, особенно в дни рождественских каникул. Отличное место, но опасное для печени! Я зашёл в один маленький бар, чтобы пропустить стаканчик ромового пунша, и там сидел не кто иной, как Ронни! Мы разговорились, а потом пошли прогуляться вдоль пляжа.

Надо сказать, что Ронни был большим другом Джорджа Харрисона, и Джордж незадолго до этого прислал мне прекрасный альбом, посвящённый живописи Ронни – он ведь очень хороший художник. Я вообще считаю, что Вуд-художник намного лучше, чем Вуд-музыкант! Например, у меня есть портрет Чарли Уоттса, барабанщика The Rolling Stones, созданный Ронни – это просто изумительная работа!

В общем, гуляем мы с ним, и я говорю Ронни, что хотел бы заказать ему какую-нибудь картину. Он спросил, есть ли у меня какая-то конкретная идея? Идей у меня не было, но тут мы увидели одного местного жителя, который выглядел весьма живописно, и я предложил Ронни написать его портрет.

Так у меня появилась ещё одна работа Ронни, я за неё заплатил 15 тысяч фунтов, а он потом несколько раз пытался у меня её выкупить и предлагал в 50 раз больше! Но я не хочу её продавать, она мне очень дорога, и она находится в моей квартире в Монако.

Между прочим, у людей из музыкальной индустрии всегда был большой интерес к автоспорту, а я, например, занимался гонками и всегда любил музыку».

В этот момент в разговор вступил Дэвид Култхард, бывший гонщик, вместе с которым Эдди Джордан ведёт свой подкаст: «Так ведь звук мощных машин – это же настоящая музыка! Вне зависимости от того, это серийный спорткар или гоночная машина. Вот поэтому у электрической Формулы E есть некоторые сложности, потому что там такого звука нет!»

«Я не большой поклонник электромобилей, – добавил Эдди. – По многим причинам, и ты назвал только одну из них!..»

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