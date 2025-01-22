Александр Зверев: “Сейчас у меня есть четкая цель – осуществить свою мечту и выиграть турнир Grand Slam”

Немецкий теннисист прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии



В четвертьфинальном матче турнира в Мельбурне Александр Зверев обыграл американца Томми Пола.

– Чувствуете ли вы, что сыграли два идеальных тай-брейка, чтобы выиграть два первых сета?

– Я чувствую, как будто я в некотором смысле украл эти сеты, потому что Пол играл лучше меня и подавал на сеты у них обоих. Но на тай-брейке я сыграл достаточно хорошо, а он, возможно, совершил больше ошибок, чем должен был. Я рад, что выиграл в четырех сетах, потому что это был сложный матч.

– Это будет ваш третий полуфинал здесь. По сравнению с предыдущими выступлениями, что вы можете сказать о нынешнем?

– В прошлом году я выиграл только один матч в трех сетах, поэтому здесь заметна разница. Тогда я провел на корте гораздо больше времени, чем в этом году. На самом деле, этот турнир напоминает мне 2020 год, когда я тоже проиграл только один сет на пути к полуфиналу. Но разница есть, это очевидно. Тогда это был мой первый полуфинал в карьере, а сейчас у меня есть четкая цель – осуществить свою мечту и выиграть турнир Grand Slam. Я к этому стремлюсь. Впереди у меня, надеюсь, будут еще два матча, оба очень тяжелые.

– Сегодня вы превзошли Бориса Беккера по количеству побед на этом турнире, а также Томми Хааса по количеству побед немцев на “мэйджорах”. Как вы чувствуете себя, вписывая свое имя в историю немецкого тенниса? Думали ли вы об этом, когда начинали карьеру?

– Думаю, большая разница заключается в том, что Борис Беккер дважды поднимал этот трофей и все учитывают именно это. Я пока этого не сделал. Это гораздо важнее, чем просто количество побед в матчах. Конечно, я рад быть в этом списке и в такой компании великих игроков немецкого тенниса. Но мои мысли сейчас лишь о том, чтобы поднять этот кубок.

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