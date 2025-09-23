Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер оценил бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

«Это было классное событие – победил сильнейший боксер. Исчерпал ли себя Канело? Бокс очень сильно изнашивает тело, поэтому, если да, то ему пора заканчивать, но я в этом не уверен.

Будет ли реванш? Это уже их дело. Если они хотят это сделать, то пусть делают, а если нет, то пусть каждый идет своим путем», – сказал Мейвезер.

Ранее легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон анонсировал свое возвращение на ринг. «Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера. Бой состоится в 2026 году, а точная дата и время будут известны позже.

sport.ua