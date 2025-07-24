Тренер Александрии: Мы ни в коем случае не поддерживаем действия клуба Партизан

Главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко рассказал о готовности команды к матчу с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги конференций.

"Прежде всего, я хочу напомнить, какая сейчас ситуация в нашей стране. Я хочу поблагодарить наших защитников, благодаря которым у нашей команды есть возможность сейчас быть здесь и представлять нашу страну. Хочу сказать еще о том, что происходит в нашей стране, когда ежедневно погибают люди… Российская Федерация является агрессором… Мы ни в коем случае не поддерживаем действия футбольного клуба "Партизан" относительно того, что они принимали участие в товарищеском турнире в России. Это считается со стороны нашего клуба не дружелюбием по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины".

"Сила соперника – в молодости и скорости. Только с уважением я отношусь к главному тренеру "Партизана". Я знаю его стилистику. Мы в свое время встречались в разных командах. И на тот момент, когда мы играли друг против пахотного, матчи были зрелищными. Команды демонстрировали увлекательный футбол. Считаю, что болельщики будут рады той игре, которая будет на поле”.

"На подготовку хотелось бы больше времени. Большинство из вас знают, понимают, что у нас молодая команда, состав обновляется и для взаимопонимания на поле нужно больше времени. Но на тренировках я вижу, как игроки подходят к этому. Они уже понимают, что от них желает тренерский штаб. И я считаю, что к этому матчу мы готовы процентов на 70-80. И надо понимать, что окончательная готовность только приобретается в официальных матчах. Это дебютный матч. Давление есть и будет и на игроков, и на тренеров на протяжении всей игры. Но что-то такого удивительного нет. Я считаю, что мы очень хорошо подготовились. Вижу, чего ждать от своей команды. Поэтому мы подходим к матчу с уверенностью в своих силах, и, главное, несмотря на давление, игроки будут спокойными”, – заявил тренер.

Во время карьеры футболиста Кирилл Александрович сыграл всего 9 матчей на взрослом уровне.

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