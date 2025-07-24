Тэйлор Фритц – о календаре ATP: “Почти все игроки уже давно просят сократить сезон, но все, что мы получаем – это только новые турниры”

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фритц раскритиковал слишком плотный график теннисных турниров



Перед стартом на турнире ATP 500 в Вашингтоне, где американец получил первый номер посева, Тэйлор Фритц открыто высказался о главной проблеме тура – перенасыщенном календаре. Американец, который недавно дошел до полуфинала Уимблдона, на этой неделе играет фактически без отдыха, в то время как многие другие теннисисты уже снялись не только с турнира в столице США, но и с ближайшего “Мастерса” в Торонто.

По словам Фритца, это неудивительно, ведь игроки давно устали, а сам сезон становится только более насыщенным.

“Это сложный вопрос, очень странный, если смотреть на последние годы. Вероятно, почти все игроки уже давно просят более короткий сезон. Однако все, что мы получаем – это только новые события, больше пауз, еще более длительные турниры”, — отметил он, говоря о новом формате двухнедельных “Мастерсов”.

Американец также признался, что даже не знал о проведении Кубка Хопмана этим летом и это, по его мнению, показательный фактор.

“Я увидел, что этим летом после Уимблдона состоялся Кубок Хопмана. Честно говоря, я даже не знал, что этот турнир проводится. Это историческое соревнование, но оно вернулось в очень неудобный момент, и его просто не заметили”, – говорит американец.

“Там сыграли Феликс Оже-Альясим и Флавио Коболли – и это после Уимблдона, причем Флавио прошел там далеко. Если подумать, это абсурд. Нам просто продолжают добавлять и добавлять события в календарь”.

Фритц добавляет, что вроде бы и были попытки сделать теннисный календарь более “плавным”, но глобально ситуация не изменилась.

“Очевидно, некоторые вещи сократили, чтобы якобы обеспечить больше отдыха между турнирами, но мы должны двигаться в другом направлении”, – говорит Фриц, который уже успел принять участие в 14 турнирах с начала сезона.

“Интересно наблюдать, как сокращаются некоторые моменты, например интервалы между турнирами, но в то же время они не могут найти способ сократить сам сезон, недели без соревнований. Я хотел бы видеть меньше дедлайнов, одну дополнительную свободную недельную паузу, более короткий сезон… Но я не понимаю, почему у нас так много тенниса, и впереди еще столько турниров”, – подытожил четвертый номер рейтинга АТР.



btu.org.ua