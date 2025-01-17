«Во времена Мухаммеда Али...» Турки Аль-Шейх назвал главную проблему бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поделился мнением о главной проблеме современного бокса – функционер считает, что боксеры слишком зациклены на своем рекорде:

«У них присутствует страх от возможных поражений. Вот что беспокоит меня в боксе последние десять лет. После поколения Мейвезера все боксеры заботятся о том, чтобы не проиграть в своей карьере, и это неправильно.

Даже в старые времена легендарный Мухаммед Али проигрывал больше пяти раз, все великие спортсмены проигрывали и побеждали. Мысли о поражении не должны оставаться в вашей голове», – подытожил Турки Аль-Шейх.

Ранее сообщалось, что руководитель Riyadh Season и новый владелец The Ring ведет переговоры с лучшими боксерами мира, чтобы организовать новые поединки до конца этого года.

sport.ua