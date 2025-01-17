Валттери Боттас мечтает стать парикмахером

В 2025 году Валттери Боттас вернулся в Mercedes в роли резервного гонщика команды, и в случае необходимости готов заменить Джорджа Расселла или Кими Антонелли.

Сейчас у Валттери несколько больше свободного времени, чем обычно, и финский гонщик нашёл возможность пошутить на эту тему. Боттас опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором мечтает стать парикмахером, а клиенты просят его сделать стрижку «маллет» – такую же, как у самого Валттери.

Ранее Валттери Боттас говорил, что постарается вернуться в Формулу 1 в качестве основного пилота в 2026 году. Но бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что финн может выйти на старт уже в 2025-м, если Кими Антонелли не оправдает ожиданий Mercedes.

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