Кингз без Лэня обыграли Хьюстон, Клипперс разгромили Портленд в регулярном чемпионате НБА

Финикс победил Вашингтон, а Кливленд уступил Оклахоме-Сити

В ночь на 17 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто Кингз победил Хьюстон Рокетс — 132:127. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь в отчетном матче не получил игровой практики.

В других матчах Вашингтон Уизардз уступил Финикс Санз (123:130), Индиана Пэйсерз одолела Детройт Пистонз — 111:100. Также победы добыли Оклахома-Сити Тандер и Лос-Анджелес Клипперс.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Финикс Санз — 123:130 (21:34, 34:35, 28:35, 40:26)

Детройт Пистонз — Индиана Пэйсерз — 100:111 (26:29, 30:40, 25:23, 19:19)

Оклахома-Сити Тандер — Кливленд Кавальерс — 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Клипперс — 89:118 (22:32, 16:20, 28:34, 23:32)

Сакраменто Кингз — Хьюстон Рокетс — 132:127 (26:25, 35:27, 29:33, 42:42)

Источник