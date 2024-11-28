Михайлюк впервые в сезоне вышел в стартовом составе Юты и набрал семь очков в игре с Денвером

А Алексей Лэнь получил более шести минут в матче Сакраменто с Миннесотой

В ночь на 28 ноября состоялись 14 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Украинский защитник Святослав Михайлюк впервые в сезоне вышел в стартовом составе Юты Джаз. За более 21 минуту на паркете, Михайлюк набрал семь очков и один ассист в противостоянии с Денвер Наггетс (103:122).

Сакраменто Кингз сумели победить Миннесоту Тимбервулвз (115:104). Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел в матче шесть минут и 20 секунд, оформив один подбор и одну результативную передачу, а также один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс – Майами Хит — 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)

Вашингтон Уизардс – Лос-Анджелес Клипперс — 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)

Кливленд Кавальерс – Атланта Хокс — 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)

Индиана Пэйсерз – Портленд Трэйл Блэйзерс — 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)

Орландо Меджик – Чикаго Буллз — 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)

Филадельфия 76ерс – Хьюстон Рокетс — 115:122 OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)

Даллас Маверикс – Нью-Йорк Никс — 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)

Мемфис Гриззлис – Детройт Пистонс — 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)

Нью-Орлеан Пеликанс – Торонто Рэпторз — 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)

Миннесота Тимбервулвз – Сакраменто Кингз — 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)

Сан-Антонио Сперс – Лос-Анджелес Лейкерс — 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)

Юта Джаз – Денвер Наггетс — 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)

Финикс Санз – Бруклин Нетс — 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)

Голден Стэйт Уорриорз – Оклахома-Сити Тандер — 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)

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