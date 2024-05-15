Нью-Йорк разгромил Индиану, Денвер дома обыграл Миннесоту в НБА

Никс и Наггетс вышли вперед в сериях

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи плей-офф.

Нью-Йорк на домашней площадке разгромил Индиану в пятом матче противостояния. Никс вышли вперед в серии — 3:2. Шестой поединок противостояния состоится 18 мая.

Денвер дома одержал третью победу над Миннесотой в серии. Шестой матч пройдет на домашней арене Тимбервулвз 17 мая.

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16)

Счет в серии — 3:2

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз — 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23)

Счет в серии — 3:2

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