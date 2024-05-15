Парма. Соболева за два часа одержала победу в первом круге

Анастасия Соболева продолжает своё выступление на турнире WTA 125 в Италии

Парма, Италия • 13-18 маяя • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ана Богдан (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) — Марина Стакушич (Канада) 6:3, 4:6, 6:3

Украинская теннисистка записала в свой актив первую победу в основной сетке турнира WTA 125. В прошлом году Соболева играла на соревнованиях такой категории в Анже и уступила в первом матче основы.

По ходу сегодняшней встречи, которая продолжалась два часа, Анастасия сделала пять брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

В следующем круге Соболева сыграет против Зейнеп Сёнмез (Турция), которая в своём матче первого круга была сильнее итальянки Лучии Брондзетти, посеянной под вторым номером.

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